Рогов: ВКС РФ активно уничтожают украинские склады боеприпасов в Запорожье

Союзные войска в последние дни активно работают над уничтожением складов ВСУ с боеприпасами и вооружением в Запорожской области, рассказал представитель властей региона Владимир Рогов.

"Если говорить о линии боевого соприкосновения в Запорожской области, то здесь в последнее время активно начали уничтожаться склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", — пояснил он в интервью ТАСС.

Рогов уточнил, что ликвидируются украинские военные объекты не только вблизи передовой, но и в глубоком тылу ВСУ.