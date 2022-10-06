Боевики ВСУ могут начать наступление на Сватово в ближайшее время

По данным военных корреспондентов Telegram-канала "Старше Эдды", украинские боевики стянули к Сватову много бронетехники западного и турецкого производства.

Киевские СМИ целенаправленно говорят о том, что удар будет нанесёт по городу Кременная, чтобы ввести российскую армию в заблуждение и атаковать Сватово, считают военкоры.

"Атакующие порядки противника нацелены на Сватово и скорее всего наступление состоится не позднее завтрашнего дня", — указали в Telegram-канале.