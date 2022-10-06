По данным военных корреспондентов Telegram-канала "Старше Эдды", украинские боевики стянули к Сватову много бронетехники западного и турецкого производства.
Киевские СМИ целенаправленно говорят о том, что удар будет нанесёт по городу Кременная, чтобы ввести российскую армию в заблуждение и атаковать Сватово, считают военкоры.
"Атакующие порядки противника нацелены на Сватово и скорее всего наступление состоится не позднее завтрашнего дня", — указали в Telegram-канале.
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