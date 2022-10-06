Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий в ходе своего видеообращения заявил, что ночью российские войска нанесли удары по объектам Западной Украины.
В Шепетовском районе Хмельницкой области зафиксировано два прилёта. По словам Гамалия, один удар произошёл неподалёку от инфраструктурного объекта, другая ракета приземлилась в пустыре.
"Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы. Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь", — цитирует его слова Telegram-канал "Политика Сегодня".
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