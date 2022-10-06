Власти Новой Каховки сообщили о работе ПВО

Представители администрации Новой Каховки в Херсонской области рассказали о работе систем противовоздушной обороны на территории района. По информации чиновников, в небе прогремели шесть взрывов.

Известно, что недавно в Новой Каховке власти объявляли воздушную тревогу пять раз.