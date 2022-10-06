Представители администрации Новой Каховки в Херсонской области рассказали о работе систем противовоздушной обороны на территории района. По информации чиновников, в небе прогремели шесть взрывов.
Известно, что недавно в Новой Каховке власти объявляли воздушную тревогу пять раз.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.