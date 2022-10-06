Захарова: военные учения США и Японии угрожают безопасности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва воспринимает военные учения Вашингтона и Токио в качестве угрозы безопасности нашей страны. Вместе с этим дипломат попросила японских чиновников не забывать об ответственности при проведении подобных мероприятий.