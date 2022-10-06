Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва воспринимает военные учения Вашингтона и Токио в качестве угрозы безопасности нашей страны. Вместе с этим дипломат попросила японских чиновников не забывать об ответственности при проведении подобных мероприятий.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.