Ищенко заявил, что США планируют совершить ядерную провокацию на Украине

На Западе во всю распространяется информация о применении Россией ядерного оружия на Украине. Политолог Ростислав Ищенко уверен, что США сами планируют совершить подобное, чтобы обвинить Москву.

Вашингтон просчитывает варианты и выбирает место, куда можно ударить так, чтобы украинский народ был возмущён, но это было безопасно, считает он.

"Американцы сами не против ударить по Украине ядерным оружием, но сказать, что это сделала Россия. Это компрометирует Россию и это консолидирует Запад", — цитирует Ищенко "Центральная Служба Новостей".

Однако сдерживает США от ядерной провокации непонимание реакций Украины.

"Но главное, что это выключает Украину как активного игрока. Тогда весь мобилизационный потенциал выбрасывается в урну. Кому тогда Соединенные Штаты будут поставлять оружие, куда они тогда будут направлять наёмников?" — задаётся вопросом политолог.