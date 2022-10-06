Матвиенко: Киев не принимает решения без своих хозяев

Член Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым ведение диалога между украинским и российским парламентами. Однако ответа от Киева на предложение не поступило.

"Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания её хозяев, принимать какие-то решения. Это ещё раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", — заявила Матвиенко.