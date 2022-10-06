Штаб теробороны ДНР сообщает об обстреле ВСУ предприятия в Донецке.

"С позиций в населённом пункте Комар вооруженные формирования Украины нанесли удар по Пролетарскому району Донецка с применением ракеты AGM-88 HARM. В результате обстрела повреждено здание ГУП ДНР "Вода Донбасса"", — значится в сообщении.

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