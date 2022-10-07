WSJ: власти Украины просят США передать ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Власти Украины снова обратились к Вашингтону с просьбой предоставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских политиков.

По информации издания, украинская армия планирует использовать ATACMS для нанесения ударов по Крымскому полуострову. Отмечается, что США пока не намерены отправлять такие ракеты киевскому режиму.

В случае передачи Украине тяжёлых вооружений начнётся эскалация конфликта, подчёркивается в материале.

"Вашингтон не поставляет ATACMS Киеву, так как не согласен с тем, что по Крыму нужно нанести удары", — пояснил конгрессмен, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Штаты не дают украинским военнослужащим баллистические ракеты ATACMS, так как опасаются ответной реакции РФ. При этом американские власти продолжат поставлять Киеву другие виды оружия, убеждён эксперт.