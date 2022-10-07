Самой сложной остаётся ситуация на Краснолиманском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он также добавил, что сейчас туда прибывает подкрепление, заметив, что есть шанс начать освобождение территорий с новыми резервами, сообщает РИА Новости.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.