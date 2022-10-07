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Пушилин: самой сложной остаётся ситуация на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Самой сложной остаётся ситуация на Краснолиманском направлении. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он также добавил, что сейчас туда прибывает подкрепление, заметив, что есть шанс начать освобождение территорий с новыми резервами, сообщает РИА Новости.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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