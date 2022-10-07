Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны РФ: ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва в районе Купянска
На Украине запретили публичное публичное воспроизведение российской музыки
Соловьёв: за любую ложь в докладах верховному — карать
Стремоусов: наёмники контролируют село под Херсоном, где расстреляли 16 человек
Власти Херсонской области: ВСУ сознательно целились в автобус с мирными жителями
В VeteransToday заявили, что к краху США ведут тайные агенты Китая
Первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации отменили
Писатель Бабич: Пугачёвой уделяют слишком много внимания
В Госдуме отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*

Стрелков не исключает, что ВСУ могут прорваться в Крым

Силовые структуры

Необходимо, чтобы президент России Владимир Путин взял под личный контроль проведение спецоперации. В таком случае Украина падёт за год. Об этом заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Стрелков не исключает, что ВСУ могут прорваться в Крым

Также он призвал провести кадровую реформу среди командования и назначить компетентных людей, которые возьмут всю ответственность на себя.

"Найдутся такие в окружении президента, сможет он их расставить по местам — мы эту войну выиграем. А если мы и дальше будем воевать, как сейчас, нам и вторая волна не поможет", — заявил Стрелков в эфире своего видеоблога.

Киевский режим заинтересован вести "тяжёлый, нудный и кровавый" конфликт, рассчитывая на государственный переворот в России, указал он.

"Даже если противник в Крым ворвётся на время — это не страшно. Если мы возьмёмся за ум, тогда у Киева не будет шансов на победу. Но если этого не будет, мы допляшемся до нового 17-го года, а пляшем мы к нему очень быстро", — добавил экс-командир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Сергей Лебедев Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Силовые структуры
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Последние материалы
На Украине запретили публичное публичное воспроизведение российской музыки
Обстановка на фронтах Донецкой и Луганской республик РФ внушает оптимизм
Соловьёв: за любую ложь в докладах верховному — карать
Стремоусов: наёмники контролируют село под Херсоном, где расстреляли 16 человек
Власти Херсонской области: ВСУ сознательно целились в автобус с мирными жителями
В VeteransToday заявили, что к краху США ведут тайные агенты Китая
Первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации отменили
Писатель Бабич: Пугачёвой уделяют слишком много внимания
Стрелков не исключает, что ВСУ могут прорваться в Крым
В Госдуме отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира "Мемориалу"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников