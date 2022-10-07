Стрелков не исключает, что ВСУ могут прорваться в Крым

Необходимо, чтобы президент России Владимир Путин взял под личный контроль проведение спецоперации. В таком случае Украина падёт за год. Об этом заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Также он призвал провести кадровую реформу среди командования и назначить компетентных людей, которые возьмут всю ответственность на себя.

"Найдутся такие в окружении президента, сможет он их расставить по местам — мы эту войну выиграем. А если мы и дальше будем воевать, как сейчас, нам и вторая волна не поможет", — заявил Стрелков в эфире своего видеоблога.

Киевский режим заинтересован вести "тяжёлый, нудный и кровавый" конфликт, рассчитывая на государственный переворот в России, указал он.

"Даже если противник в Крым ворвётся на время — это не страшно. Если мы возьмёмся за ум, тогда у Киева не будет шансов на победу. Но если этого не будет, мы допляшемся до нового 17-го года, а пляшем мы к нему очень быстро", — добавил экс-командир.