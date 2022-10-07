Десантники РФ разгромили колонну бронетехники ВСУ после получения данных с БПЛА

Роль беспилотников в ходе СВО становится значительной. Грамотная разведка, которая ведётся с помощью дронов, помогает ВС РФ уничтожать противника, делая это неожиданно для последнего.

Так, ярким примером служит использование ВДВ РФ подобных дронов. На одном из направлений была выявлена колонна бронетехники ВСУ. Среагировав оперативно, по противнику был нанесён удар без задержек, которые могли свести операцию к "стрельбе в молоко."

Минобороны РФ сообщает, что бой длился порядка двух часов. Потери ВСУ: пять бронемашин, два боевых танка, несколько человек пехоты. "Ближе к концу боя противник убегал", — сообщили в ведомстве.