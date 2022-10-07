Роль беспилотников в ходе СВО становится значительной. Грамотная разведка, которая ведётся с помощью дронов, помогает ВС РФ уничтожать противника, делая это неожиданно для последнего.
Так, ярким примером служит использование ВДВ РФ подобных дронов. На одном из направлений была выявлена колонна бронетехники ВСУ. Среагировав оперативно, по противнику был нанесён удар без задержек, которые могли свести операцию к "стрельбе в молоко."
Минобороны РФ сообщает, что бой длился порядка двух часов. Потери ВСУ: пять бронемашин, два боевых танка, несколько человек пехоты. "Ближе к концу боя противник убегал", — сообщили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.