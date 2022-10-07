Поддубный: нанесён новый ракетный удар по объектам ВСУ в Никополе

Сообщается о новом ракетном ударе по военной инфраструктуре Киева в Никополе.

Сообщают о новом ракетном ударе по объектам ВСУ в Никополе

Утром "калибровка" пришлась на промзону, где ВСУ маскируют военную технику и вооружение, сообщает Евгений Поддубный.

Именно в Никополе размещался отдельный полк войск радиационной, хим- и биозащиты ВСУ, подготовленный для провокаций в районе Запорожской АЭС. И именно из Никополя бандеровцы бьют по Энергодару и его пригороду.