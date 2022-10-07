Сообщается о новом ракетном ударе по военной инфраструктуре Киева в Никополе.
Утром "калибровка" пришлась на промзону, где ВСУ маскируют военную технику и вооружение, сообщает Евгений Поддубный.
Именно в Никополе размещался отдельный полк войск радиационной, хим- и биозащиты ВСУ, подготовленный для провокаций в районе Запорожской АЭС. И именно из Никополя бандеровцы бьют по Энергодару и его пригороду.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.