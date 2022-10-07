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Поддубный: нанесён новый ракетный удар по объектам ВСУ в Никополе

Силовые структуры

Сообщается о новом ракетном ударе по военной  инфраструктуре Киева в Никополе.

Сообщают о новом ракетном ударе по объектам ВСУ в Никополе

Утром "калибровка" пришлась на промзону, где ВСУ маскируют военную технику и вооружение, сообщает Евгений Поддубный.

Именно в Никополе размещался отдельный полк войск радиационной, хим- и биозащиты ВСУ, подготовленный для провокаций в районе Запорожской АЭС. И именно из Никополя бандеровцы бьют по Энергодару и его пригороду.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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