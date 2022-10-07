Вдоль границы Луганской Народной Республики сконцентрировано до 40 тысяч националистов киевского режима.

О скоплении боевиков ВСУ сообщил первый посол республики Родион Мирошник.

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