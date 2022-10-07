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Генерал США: Инвестиции в конфликт на Украине крайне выгодны Америке

Силовые структуры

Бывший начальник штаба армии США генерал Джек Кин заявил, что США выгодно противостояние России и Украины, сообщает EADaily.

Кин отметил, что Америка после начала спецоперации на Украине инвестировали в Украину более 66 миллиардов долларов. Такие вливания помогли вооружить Украину. Он отметил, что украинцы умирают за интересы США.

Военачальник США объяснил, что от финансовых вложений в ВСУ Америка получает несоизмеримо большие преимущества.

Представитель Вооружённых сил США считает успехом своей страны то, что Вашингтону удалось создать на границах РФ сильного для Москвы соперника, который не позволит Владимиру Путину диктовать свои правила на постсоветском пространстве.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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