Песков: Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет

Правительство уже отреагировало на ЧП на Крымском мосту.

Момент теракта на Крымском мосту

"Прогнозов по срокам восстановления крымского моста пока нет", — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Национальный антитеррористический комитет уже заявил, что на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.

Член ГСА Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ответственность за это лежит на киевской власти, которая долго угрожала атаками на Крымский мост.

Автомобильная и железнодорожная ветки перерезаны, запускается паромная переправа. Пожар потушен, в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны точные причины ЧП.