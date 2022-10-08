ВСУ обстреляли город Ясиноватая ДНР из РСЗО "Град"

8 октября Вооруженные силы Украины обстреляли населённый пункт Ясиноватая ДНР. Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает о выпуске 10-ти ракет из РСЗО "Град". Представительство зафиксировало происшествие в 18:00.

Второй обстрел произошёл в 18:38, когда ВСУ в течение часа запустили ещё 10 ракет. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о погибшем мирном жителе.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщал об обстреле ВСУ села Бирюч в Белгородской области, в результате чего была ранена девушка. Пострадавшую передали бригаде врачей.