Ответ за Крымский мост даст командующий СВО генерал ВС РФ Сергей Суровикин

Красные линии, о которых говорил Владимир Путин, Запад уже давно переступил. Поставки тяжёлого вооружения Украине, обстрел российских территорий, подрыв Крымского моста — чем ответит Россия? Обозреватель "МК" Дмитрий Попов предположил, что была некая "алая линия", которую перешагнули страны Запада, иначе спецоперация бы не началась.

Ответить за последний инцидент, вероятно, придётся дать генералу Сергею Суровикину, назначенному командующим СВО на Украине. О нём ходят легенды и многие, знающие генерала лично, уверены, "он был рождён, чтобы служить Родине". Суровикин — один из лучших специалистов по межвидовому взаимодействию. После боёв в Сирии он заслужил имя "генерал Армагеддон".

"Насколько он сможет заступать за красные линии внутрироссийской (но антироссийской) элиты, из-за которой до сих пор цела украинская инфраструктура, а Зеленский спокойно гуляет по Киеву?", — пишет Попов.

Обозреватель предлагает так называемую алую линию сделать для всех "понятной и зримой", так как отсутствие ударов по центрам принятия решений в Киеве становится похожим на опасение Москвы в том, что это станет своего рода "красной линией" для Запада.