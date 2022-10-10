Стремоусов: офицеры ГУР Минобороны Украины взяты в плен

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Андреевском направлении в плен взяли двоих офицеров ГУР Минобороны Украины.

"На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается", — сообщил Стремоусов.

По его словам, кроме того, в попытке прорвать линию обороны ВСУ потеряли три танка и пять БМП.