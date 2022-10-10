Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на Андреевском направлении в плен взяли двоих офицеров ГУР Минобороны Украины.
"На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается", — сообщил Стремоусов.
По его словам, кроме того, в попытке прорвать линию обороны ВСУ потеряли три танка и пять БМП.
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