В тыловой зоне специальной военной операции (СВО) мобилизованные из регионов Сибири и Урала учатся применять гранатомёты АГС-17 "Пламя". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, военнослужащих также готовят к метанию наступательных гранат из укрытий. Кроме того, мобилизованным показывают, как правильно действовать во время марша, атаки и обороны.
Отмечается, что занятия в зоне СВО проводят опытные инструкторы.
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