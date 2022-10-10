Минобороны: мобилизованные из Сибири и Урала учатся применять гранатомёты

В тыловой зоне специальной военной операции (СВО) мобилизованные из регионов Сибири и Урала учатся применять гранатомёты АГС-17 "Пламя". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, военнослужащих также готовят к метанию наступательных гранат из укрытий. Кроме того, мобилизованным показывают, как правильно действовать во время марша, атаки и обороны.

Отмечается, что занятия в зоне СВО проводят опытные инструкторы.