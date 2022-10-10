Прилепин: ответом Зеленского будет удар по городам России

Политик и писатель Захар Прилепин призвал не радоваться слишком сильно массированным ракетным ударам по Киеву и другим областям Украины. По его мнению, противник неизбежно ответит ударами по российским городам.

Он считает, что эскалация конфликта будет только нарастать, а Владимир Зеленский уже сейчас думает, как ответить и доставить России максимальную боль.