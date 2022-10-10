Уже сейчас можно говорить, что "ответка" за теракт на Крымском мосту получилась более чем достойной. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале, комментируя утренние массированные удары по всем областям Украины.
Аналитик отметил, что Украине нанесён серьёзный материальный и инфраструктурный урон.
Он напомнил, что ТЭС в стране принципиально не строили с 1991 года. Поэтому каждая уничтоженная ТЭС — это безвозвратная потеря, пояснил эксперт.
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