Вслед за Харьковом обесточен Львов: новая серия взрывов, вылетают окна

Сразу несколько военных корреспондентов сообщают, что вслед за Харьковом обесточен Львов. В городе новая серия взрывов, информирует Юрий Котенок.

"Во Львове, говорят, в результате мощного взрыва повылетали окна по всему городу", — пишет Александр Коц.