Сразу несколько военных корреспондентов сообщают, что вслед за Харьковом обесточен Львов. В городе новая серия взрывов, информирует Юрий Котенок.
"Во Львове, говорят, в результате мощного взрыва повылетали окна по всему городу", — пишет Александр Коц.
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