Власти киевского режима не рассчитывали на такие интенсивные удары по стране в ответ на подрыв Крымского моста. По мнению военного эксперта Александра Бартоша, украинцам приходится расплачиваться. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд".
Он считает, что прилёты по Украине — это не разовая акция, а логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться.
Бартош отметил, что подрыв Крымского моста готовился по инициативе Вашингтона и Лондона, а не Владимира Зеленского. Власти Украины продолжат обстреливать новые регионы РФ и усилят военные действия на фронте.
Эксперт считает, нужно всячески защищать территории РФ, в том числе вновь присоединившиеся.
"Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путём уничтожения энергетической инфраструктуры", — добавил Бартош.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.