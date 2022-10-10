Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Власти киевского режима не рассчитывали на такие интенсивные удары по стране в ответ на подрыв Крымского моста. По мнению военного эксперта Александра Бартоша, украинцам приходится расплачиваться. Об этом он рассказал в интервью изданию "Взгляд".

Он считает, что прилёты по Украине — это не разовая акция, а логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться.

Бартош отметил, что подрыв Крымского моста готовился по инициативе Вашингтона и Лондона, а не Владимира Зеленского. Власти Украины продолжат обстреливать новые регионы РФ и усилят военные действия на фронте.

Эксперт считает, нужно всячески защищать территории РФ, в том числе вновь присоединившиеся.

"Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путём уничтожения энергетической инфраструктуры", — добавил Бартош.