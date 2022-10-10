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Сивков: администрация Зеленского и Генштаб ВСУ должны стать целями для поражения

Силовые структуры

Удар по администрации украинского президента Владимира Зеленского лишил бы его возможности управлять страной. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Сивков: администрация Зеленского и Генштаб ВСУ должны стать целями для поражения

По мнению специалиста, следующей целью российских военных, помимо администрации, должен стать Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что атаки на инфраструктуру без уничтожения личного состава принесут только разрушения.

"Надо, чтобы ракета упала не возле, а на администрацию Зеленского. Вот это было бы очень хорошо", — подчеркнул Сивков в интервью Общественной Службе Новостей.

Как пояснил эксперт, лишь после ударов ВС РФ по офису украинского президента и зданию Генштаба можно будет рассуждать о переходе к новому этапу специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил информацию о том, что утром 10 октября российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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