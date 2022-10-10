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Стрелков: терпеть выходки Киева дальше было нельзя

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Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, экс-полковник ФСБ Игорь Стрелков считает, что удары, которые были нанесены сегодня российскими военными по объектам инфраструктуры Украины, стоило бы нанести с самого начала специальной военной операции (СВО). Своё мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Стрелков: терпеть выходки Киева дальше было нельзя

Военный аналитик полагает, что "мощной пощечиной" руководству России стал теракт на Крымском мосту. И после этого, вероятно, и было принято решение о серьёзных действиях.

Стрелков заметил, что ситуация развивается так, как он и предполагал.

По его мнению, новый командующий объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин ничего не смог бы предпринять без политической воли, поскольку он уже командовал операцией в Киеве еще в феврале. Однако подобные удары тогда не наносились.

"Понятно, что дальше терпеть выходки Киева было нельзя, но будет ли это возведено в систему, я пока сказать затрудняюсь", — заключил Стрелков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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