Стрелков: терпеть выходки Киева дальше было нельзя

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, экс-полковник ФСБ Игорь Стрелков считает, что удары, которые были нанесены сегодня российскими военными по объектам инфраструктуры Украины, стоило бы нанести с самого начала специальной военной операции (СВО). Своё мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Военный аналитик полагает, что "мощной пощечиной" руководству России стал теракт на Крымском мосту. И после этого, вероятно, и было принято решение о серьёзных действиях.

Стрелков заметил, что ситуация развивается так, как он и предполагал.

По его мнению, новый командующий объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин ничего не смог бы предпринять без политической воли, поскольку он уже командовал операцией в Киеве еще в феврале. Однако подобные удары тогда не наносились.

"Понятно, что дальше терпеть выходки Киева было нельзя, но будет ли это возведено в систему, я пока сказать затрудняюсь", — заключил Стрелков.