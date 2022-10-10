ПТРК Javelin отрывают головы солдатам ВСУ

Командир танкового взвода армии РФ Беслан рассказал, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin взрываются в руках у солдат Вооружённых сил Украины и не выдерживают конкуренции с советскими аналогами.

"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва — отсыревший был", — сообщил Беслан в беседе с РИА Новости.

По его словам, он видел в прицел, как украинский военный выстрелил по танку из Javelin, но вооружение взорвалось у него в руках. Командир взвода объяснил подобные инциденты тем, что американские ПТРК лежали на складах долгие годы и успели отсыреть.

Беслан добавил, что украинские военные вернулись к советским гранатомётам, которые оказались лучше, чем Javelin.