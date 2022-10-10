Конгрессмен США Пол Госар призвал прекратить помощь Украине

Конгрессмен Соединённых Штатов Пол Госар призывает прекратить помощь киевской власти.

Он отметил,что больше нельзя вкладывать деньги в коррумпированную схему иностранцев, особенно для финансирования военных действий, в которых Штаты не должны принимать участие.

"Байден и его криминальная семья, возможно, и в долгу у Зеленского, но Америка ему ничего не должна" — написал политик в соцсети.