Конгрессмен Соединённых Штатов Пол Госар призывает прекратить помощь киевской власти.
Он отметил,что больше нельзя вкладывать деньги в коррумпированную схему иностранцев, особенно для финансирования военных действий, в которых Штаты не должны принимать участие.
"Байден и его криминальная семья, возможно, и в долгу у Зеленского, но Америка ему ничего не должна" — написал политик в соцсети.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.