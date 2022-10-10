Медведев объяснил розыск СБУ тем, что Киеву нужна "трепанация черепа"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свое объявление в розыск спецслужбами Украины.

По словам помощника главы Совбеза Олега Осипова, Медведев связал "заботу" СБУ с тем, что Киеву "понадобилась консультация о трепанации черепа".

Напомним, сегодня, в понедельник, 10 октября, Служба безопасности Украины в связи с якобы "посягательством на их территориальную целостность и неприкосновенность", объявила в розыск Дмитрия Медведева. .