Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свое объявление в розыск спецслужбами Украины.
По словам помощника главы Совбеза Олега Осипова, Медведев связал "заботу" СБУ с тем, что Киеву "понадобилась консультация о трепанации черепа".
Напомним, сегодня, в понедельник, 10 октября, Служба безопасности Украины в связи с якобы "посягательством на их территориальную целостность и неприкосновенность", объявила в розыск Дмитрия Медведева. .
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.