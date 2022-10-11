В России подешевел "мобилизационный набор"

За текущие две недели набор первой необходимости для мобилизованных граждан упал в цене на семь процентов и составил 7009 рублей.

"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", — цитирует результаты исследования РИА Новости.

При этом, некоторые товары успели подорожать:

походные сидушки — на 24%,

кусковое мыло — 19%,

тактические перчатки — 16%,

подшлемник — 7%,

зубная щетка — 5%.