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В России подешевел "мобилизационный набор"

Силовые структуры

За текущие две недели набор первой необходимости для мобилизованных граждан упал в цене на семь процентов и составил 7009 рублей.

"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", — цитирует результаты исследования РИА Новости.

При этом, некоторые товары успели подорожать:

  • походные сидушки — на 24%,
  • кусковое мыло — 19%,
  • тактические перчатки — 16%,
  • подшлемник — 7%,
  • зубная щетка — 5%.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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