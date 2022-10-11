За текущие две недели набор первой необходимости для мобилизованных граждан упал в цене на семь процентов и составил 7009 рублей.
"Средний размер покупки по набору предметов из "мобилизационного набора" составляет 7009 руб, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее", — цитирует результаты исследования РИА Новости.
При этом, некоторые товары успели подорожать:
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