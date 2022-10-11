Жители Алтайского края, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере сто тысяч рублей.
"В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тыс. рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации", — сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.
Ранее правительство Алтайского края сообщило, что все поставленные задачи на текущий момент в рамках частичной мобилизации выполнены.
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