Литовкин: пока российские войска не способны на большие наступления

Пока на Украину не прибудет мобилизованное пополнение, масштабных наступление ВС РФ в ходе спецоперации ждать не стоит, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

"У нас сейчас на две тысячи километров фронта действуют всего 200 тысяч войск. Пока не подтянутся ребята, призванные из запаса, мы больших наступлений осуществлять не можем", — отметил он в интервью изданию "Украина.ру".

Но у противника, уточнил Литовкин, сейчас тоже хватает забот. Успех союзников под Артёмовском заставил Генштаб ВСУ забыть про контратаки на юге и на севере Украины.