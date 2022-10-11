Financial Times: удары ВКС РФ показали слабость ПВО украинской армии

Массированный ракетный удар по военным объектам киевского режима наглядно показал, что украинской армии не хватает систем противовоздушной обороны, сделали вывод эксперты из США.

"Нападения России на крупнейшие города Украины будут всё чаще вынуждать Киев выбирать между развертыванием своих скудных систем ПВО для защиты или их использованием для продвижения контрнаступления", — пишет издание Financial Times.

Высокопоставленный западный чиновник рассказал авторам материала, что Генштаб ВСУ отправил на фронт почти все имеющиеся системы ПВО, а потому военные и инфраструктурные объекты в тылу остались без прикрытия.