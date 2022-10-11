В Киевской области прогремели взрывы

Украинская пресса сообщает, что на территории Киевской области слышны мощные взрывы. Активно работают системы противовоздушной обороны.

"Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно работает ПВО", - заявили в Telegram-канале "Телевизионной службы новостей".

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