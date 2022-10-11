Руководитель Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал о задачах региональной группировки войск, в которую входят российские военные. Как подчеркнул министр, солдаты займутся только обороной.
"Реализуем мероприятия, направленные на упреждающую готовность к реагированию на складывающуюся обстановку", — добавил генерал-лейтенант, слова которого приводит БелТА.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.