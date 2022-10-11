Исполняющая полномочия руководителя Саратова Лада Мокроусова заявила, что администрация города разрешила семьям мобилизованных граждан не платить за детский сад. По словам политика, этот шаг поддержал глава области Роман Бусаргин.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.