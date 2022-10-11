Саратовские чиновники отменили плату за детский сад для семей мобилизованных

Исполняющая полномочия руководителя Саратова Лада Мокроусова заявила, что администрация города разрешила семьям мобилизованных граждан не платить за детский сад. По словам политика, этот шаг поддержал глава области Роман Бусаргин.