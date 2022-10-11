Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала "Россия-1", что де-факто американские власти являются участниками вооружённого столкновения на Украине. Как подчеркнул министр, Штаты не только оказывают Киеву военную поддержку, но и отправляют информацию со спутников, в том числе коммерческих.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.