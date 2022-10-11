Частичная мобилизация для казаков – необходимость победить!

В ходе частичной мобилизации на специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины призваны свыше 3000 казаков.

Казаки

Кубанского войскового казачьего общества (500),

Всевеликого войска Донского (400),

Оренбургского (400),

Сибирского (150),

Терского (140)

уходят на Донбасс выполнять свой гражданский и воинский долг с легкой душой и единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм из земель, исторически российских, и остановить кровопролитие.

— Каждый мужчина, тем более казак, рожден для того, чтобы в нужный час встать в строй и защитить Родину. Потому частичная мобилизация для нас — это необходимость подставить плечо своим братам — и вместе победить! — говорят казаки, отправляясь "за ленточку".

Боевой дух и воля к победе казаков несгибаемы. Вместе с ними под флагами войсковых казачьих обществ отправляются в зону боевых действий пять окружных (отдельских) атаманов Всевеликого войска Донского, Центрального, Волжского, Оренбургского войсковых казачьих обществ.

Напомним, на важных направлениях СВО боевые задачи выполняют в составе 9 добровольческих казачьих отрядов около 8 тысяч казаков России.