Лавров заявил о работе кадровых военных Запада на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть информация об активности кадровых военных Запада, в том числе США, на Украине. Такие солдаты часто "работают на земле", подчеркнул министр.

"Помогают расчётам орудийных комплексов", — добавил глава внешнеполитического ведомства, передаёт "Россия-1".