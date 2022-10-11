Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть информация об активности кадровых военных Запада, в том числе США, на Украине. Такие солдаты часто "работают на земле", подчеркнул министр.
"Помогают расчётам орудийных комплексов", — добавил глава внешнеполитического ведомства, передаёт "Россия-1".
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.