Политэксперт Дискин: СБУ объявила Медведева в розыск ради пиара

Объявление Службы безопасности Украины о розыске Дмитрия Медведева — не что иное, как пиар-ход. Такое мнение высказал политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин специально для Pravda.Ru.

"Это абсолютно пиаровская акция. Кому они могут объявить розыск? Они же не могут с этим ринуться в Интерпол. Не могут. Это внутрипиаровское дело СБУ. Ничего больше. Это говорит только о том, что и Медведев, и Захарова достаточно наглядно показывают, чего стоит террористическая деятельность современных властителей Украины. И всё, больше ничего это не означает, только пиар", — заявил политэксперт.

Кроме того, никаких юридических действий за таким громким заявлением последовать не может, так как для этого нужно обращаться в Интерпол, а там заниматься подобными вещами не будут, уверен Дискин. До Владимира Путина СБУ не дойдёт в таких действиях, так как Киеву "настучат по голове их хозяева", заключил собеседник издания.

Как следует из базы данных МВД Украины, Служба безопасности страны объявила заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в розыск.