Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армерия и Азербайджан достигли договорённостей по пяти принципиальным пунктам мирного договора.
«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — сказал он в интервью телеканалу Tvnet.
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