МИД Турции: Армения и Азербайджан договорились по пяти пунктам мирного договора

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армерия и Азербайджан достигли договорённостей по пяти принципиальным пунктам мирного договора.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать», — сказал он в интервью телеканалу Tvnet.