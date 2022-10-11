Герой ДНР Ахра Авидзба заявил, что западное оружие завозится на Украину в пассажирских поездах, которые идут из Польши.
"Везут с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием. — Прим. ред.) к гражданскому составу", — сказал Авидзба в эфире Первого канала.
Ранее агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросит на саммите G7, чтобы лидеры стран "Большой семёрки" увеличили поставки вооружения Киеву, в частности, прислали больше систем ПРО для перехвата российских ракет.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.