Герой ДНР Авидзба: оружие завозится на Украину из Польши в пассажирских поездах

Герой ДНР Ахра Авидзба заявил, что западное оружие завозится на Украину в пассажирских поездах, которые идут из Польши.

"Везут с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его (вагоны с оружием. — Прим. ред.) к гражданскому составу", — сказал Авидзба в эфире Первого канала.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский попросит на саммите G7, чтобы лидеры стран "Большой семёрки" увеличили поставки вооружения Киеву, в частности, прислали больше систем ПРО для перехвата российских ракет.