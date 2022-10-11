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Танкисты российской армии совместно с мотострелками сумели подавить огневые точки противника, который массово применял противотанковые средства. Военкоры "Русской весны" показали кадры ведения боя.

Беспилотник Mavic помогал в наведении на цели и корректировке огня. Атака по врагу осуществлялась во время движения, это помогает сохранить технику во время боя. Огневые точки ВС Украины ликвидированы танковыми орудиями и автоматическими станковыми гранатомётами.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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