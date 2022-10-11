Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в тыл ВС России на Купянском направлении

Сразу на нескольких направлениях в спецоперации на Украине продолжаются бои. Так, сообщается об обнаружении украинских диверсионной группы беспилотниками российской армии. ДРГ передвигалась на пикапе. Точным огнём ВС РФ группа противника ликвидирована вместе с автомобилем, передают военкоры "Русской весны".