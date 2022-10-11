Боррель признал, что блок НАТО не выполнил некоторых своих обещаний России

Североатлантический альянс мог не выполнить часть своих обещаний России, однако это не оправдывает действия РФ на Украине, отметил председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель произнёс речь в Испании, в которой осудил агрессию России на Украине.

"Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, с помощью которых многие люди, в том числе мои друзья оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее", — выразил своё мнение Боррель.

Он отметил, что Владимир Путин напрасно не верил в то, что Европа и США сохраняют "прочное трансатлантическое единство".