Североатлантический альянс мог не выполнить часть своих обещаний России, однако это не оправдывает действия РФ на Украине, отметил председатель Европарламента Жозеп Боррель.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель произнёс речь в Испании, в которой осудил агрессию России на Украине.
"Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, с помощью которых многие люди, в том числе мои друзья оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнила обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее", — выразил своё мнение Боррель.
Он отметил, что Владимир Путин напрасно не верил в то, что Европа и США сохраняют "прочное трансатлантическое единство".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.