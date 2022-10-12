Минобороны Украины: прибыли четыре системы HIMARS, обещанные ранее США

На Украину прибыли четыре РСЗО HIMARS, которые ранее обещал Вашингтон, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнёров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", — заявил Резников.

Он подчеркнул, что Киев ожидает ещё больше оружия от западных и европейских партнёров после заседания "Рамштайн", которое должно состояться сегодня, 12 октября.