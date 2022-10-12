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Минобороны Украины: прибыли четыре системы HIMARS, обещанные ранее США

Силовые структуры

На Украину прибыли четыре РСЗО HIMARS, которые ранее обещал Вашингтон, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнёров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", — заявил Резников.

Он подчеркнул, что Киев ожидает ещё больше оружия от западных и европейских партнёров после заседания "Рамштайн", которое должно состояться сегодня, 12 октября.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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