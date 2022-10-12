На Украину прибыли четыре РСЗО HIMARS, которые ранее обещал Вашингтон, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Четыре дополнительных HIMARS от наших партнёров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов", — заявил Резников.
Он подчеркнул, что Киев ожидает ещё больше оружия от западных и европейских партнёров после заседания "Рамштайн", которое должно состояться сегодня, 12 октября.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.