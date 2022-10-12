Украинские военные выпустили по Донецку девять снарядов образца НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, украинские боевики выпустили по городу девять снарядов образца НАТО. Речь идёт о боеприпасах калибра 155 мм.

Как пояснили в представительстве, атаке со стороны ВСУ подверглись Киевский и Кировский районы Донецка. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.