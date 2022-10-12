Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, украинские боевики выпустили по городу девять снарядов образца НАТО. Речь идёт о боеприпасах калибра 155 мм.
Как пояснили в представительстве, атаке со стороны ВСУ подверглись Киевский и Кировский районы Донецка. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.