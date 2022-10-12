Депутат Госдумы рассказал о побегах мобилизованных из учебного центра "Елань"

Член Госдумы Максим Иванов сообщил, что несколько мобилизованных граждан незаконно покинули центр боевой подготовки "Елань", который находится в Свердловская области.

"Очень редкие случаи", — подчеркнул российский парламентарий, слова которого приводит properm.ru.

По словам чиновника, эти призывники встречались с близкими людьми и не возвращались в центр. Вместе с этим депутат отметил, что мобилизованных устраивают условия содержания.

Ранее в Pravda.Ru писали о двух резервистах, которые скончались в центре "Елань".