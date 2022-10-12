Член Госдумы Максим Иванов сообщил, что несколько мобилизованных граждан незаконно покинули центр боевой подготовки "Елань", который находится в Свердловская области.
"Очень редкие случаи", — подчеркнул российский парламентарий, слова которого приводит properm.ru.
По словам чиновника, эти призывники встречались с близкими людьми и не возвращались в центр. Вместе с этим депутат отметил, что мобилизованных устраивают условия содержания.
Ранее в Pravda.Ru писали о двух резервистах, которые скончались в центре "Елань".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.