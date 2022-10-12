Израильский политолог Яков Кедми отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) у России было три цели: политическая, оперативная и стратегически-военная.
Под оперативной целью подразумевается освобождение территорий, обеспечение безопасности регионов, а также пресечение деформации Украины в плацдарм НАТО. Она уже выполнена, указал Кедми. Политическая цель состоит в стимулировании здравомыслящих украинцев к внутриполитическим изменениям в стране. Здесь у российской стороны возникли трудности, зато третью задачу реализовать удалось с блеском, считает политолог.
"Обеспечить безопасность Крыма только на основе Крымского моста было почти безнадёжно. Если бы ВСУ сосредоточили в Херсонской области достаточно сил, как против Донбасса, вряд ли у РФ была бы возможность отстоять Крым. Это был серьёзнейшая проблема. О ней никто не говорил, но она стояла перед глазами. Поэтому третья цель была основная. И она достигнута полностью", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
По мнению эксперта, референдум в Херсонской области и вхождение региона в состав РФ является важнейшим этапом, значимость которого можно сравнить с воссоединением Крыма и России. Теперь риски вторжения ВСУ на полуостров минимизированы.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.