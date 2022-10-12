Кедми заявил, что Россия блестяще выполнила незаметную цель СВО на Украине

Израильский политолог Яков Кедми отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) у России было три цели: политическая, оперативная и стратегически-военная.

Под оперативной целью подразумевается освобождение территорий, обеспечение безопасности регионов, а также пресечение деформации Украины в плацдарм НАТО. Она уже выполнена, указал Кедми. Политическая цель состоит в стимулировании здравомыслящих украинцев к внутриполитическим изменениям в стране. Здесь у российской стороны возникли трудности, зато третью задачу реализовать удалось с блеском, считает политолог.

"Обеспечить безопасность Крыма только на основе Крымского моста было почти безнадёжно. Если бы ВСУ сосредоточили в Херсонской области достаточно сил, как против Донбасса, вряд ли у РФ была бы возможность отстоять Крым. Это был серьёзнейшая проблема. О ней никто не говорил, но она стояла перед глазами. Поэтому третья цель была основная. И она достигнута полностью", — сказал Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

По мнению эксперта, референдум в Херсонской области и вхождение региона в состав РФ является важнейшим этапом, значимость которого можно сравнить с воссоединением Крыма и России. Теперь риски вторжения ВСУ на полуостров минимизированы.