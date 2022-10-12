Генерал МЧС: взрывчатка в фуре на Крымском мосту могла быть обёрнута плёнкой

Генерал-майор МЧС Николай Вдовин заявил, что специалисты, проверяющие автомобили на Крымском мосту, не обнаружили в фуре взрывчатку, потому что она могла быть обёрнута в специальную плёнку, которая отражает сигналы сканеров.

"Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", — сказал Вдовин в беседе с РИА Новости.

Также он не исключил, что злоумышленники могли использовать специальные датчики, способные обмануть радары.

Ранее ФСБ установила, что организатором террористического акта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины. Также правоохранители выяснили, что к организации преступления причастен лично глава ГУР украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов.